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Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı

Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalyan kulüp Atalanta'nın talip olduğu iddia edildi.

Önceki sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor.

Galatasaray'da devam etmek istemediği ifade edilen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

2027 yılında kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo için Galatasaray, iddiaya göre 25 milyon Euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

Haberde Atalanta'nın Nicolo Zaniolo transferi için baskı yaptığı belirtilirken, 48 saat içinde anlaşmayı bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim" sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti. 

Etiketler Aston Villa Atalanta Galatasaray Galatasaray Nicolo Zaniolo italya Atalanta
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