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  4. 01 Ocak 2020 20:41

Galatasaray'ın Saracchi transferini Leipzig açıkladı

Galatasaray'ın Saracchi transferini resmen açıkladılar. Leipzig Kulübü'nün CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada Saracchi, 1-2 güne Galatasaray'a gidecek dedi. Bu arada ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon ise Saracchi'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini...

Galatasaray'ın Saracchi transferini Leipzig açıkladı
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer listesinin ilk sırasında olan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi.

"1-2 GÜNE GALATASARAY'A GİDECEK"

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff, Kicker'e yaptığı açıklamada, "27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi'yi Galatasaray, Cunha'yı da Brighton, Betis ve Sevilla'dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne Galatasaray'a gidecek" dedi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Bu arada ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon ise Saracchi'nin Cuma günü İstanbul'a geleceğini yazdı. Galatasaray'da Saracchi transferi sonrası Nagatomo ile yolların ayrılması bekleniyor.

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