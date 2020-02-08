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  4. 08 Şubat 2020 19:57

Gökhan Gönül, Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Gökhan Gönül, Başakşehir maçında yok
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Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maça Gökhan Gönül’den yoksun olarak çıkacak. Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

(İHA)

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Beşiktaş , başakşehir , gökhan gönül , Gaziantep FK
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