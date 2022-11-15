Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıracak Arda Güler sözleri

İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı sözler sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Arda Güler'in tecrübe kazanması için maçlarda oynaması gerektiğini söyleyen Çalhanoğlu'na tepki yağıyor.

"KORUNMASINA GEREK YOK!"

Jorge Jesus'un ''Arda'yı oynatmıyorum çünkü onu koruyorum'' açıklamasına karşılık cevap veren Hakan Çalhanoğlu, "Ben küçük yaşta Avrupa'da oynadım ve öyle tecrübe kazandım. Kimsenin birini korumaya ihtiyacı yok. Arda'nın daha çok süre alması gerekiyor. Umarım istediği süreyi alır." dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI KAZAN KALDIRDI

Hakan'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Hakan'ın Jorge Jesus'un işine karıştığını düşünen sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu topa tuttu. Portekizli teknik adamın arkasında olduklarını dile getiren taraftarlar, Hakan'ın sosyal medya hesaplarına yorumlar yağdırdı.