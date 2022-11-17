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Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması
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Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım kampında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kullandığı sözlere açıklık getiren Çalhanoğlu, yanlış anlaşıldığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HOCA"

"Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu. Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca."

Etiketler jorge jesus Hakan Çalhanoğlu
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