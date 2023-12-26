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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa edecek mi?

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa edecek mi?
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa edeceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel’in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor’un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Hatayspor, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Etiketler istifa volkan demirel hatayspor
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