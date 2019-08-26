Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve Fransa ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, bugün eski takımını ziyaret ederek, Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.