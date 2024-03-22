İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan'a gol sevinci eleştirisi

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımın son durumu, Fenerbahçe maçında yaşananlar ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili ise Üzülmez, "Üzgünüm onu söyleyeyim. Öz eleştiri yapmamız lazım. Futbolun bütün paydaşlarının öz eleştiri yapması lazım" diye konuştu.

"O HAREKETLER YAPILIR MI?"

Üzülmez, herkesin kendi takımı üzerinden yorumlar yaptığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Böyle bir açıklama yaptığım için üzüntülüyüm. Ben de öz eleştirimi yapıyorum. Şapkamı önüme alıyorum, yakıştı mı yakışmadı mı? Bazen kendime de yakıştırmadım ama bize yapılanları da rakibe yakıştırmadım. Onu da konuşmak lazım. Doğru herkese göre tektir. Herkesin bunda suçu var. Medyasında, oyuncusunda, hocasında, taraftarında suç var. Peki nasıl bunu toparlayacağız? Ağır cezalar gelmesi lazım. Ağır cezaları da uygulamak lazım. Takım üzerinden fanatiklik yaparsak x bir takım hata yapıyor, öbür takım şu hatayı yaptı, şu kadar ceza verilmesi gerektiğini söylüyor ama o hatayı bir, iki sene önce kendisi de yapmış. O videolar da ortaya çıkıyor. Kendi takımına ceza verilmesini istemiyor ama rakibine ceza verilsin diyor. O zaman burada o doğruyu bulamazsınız. Kendine ayrı yorumlarsan rakibi düşman olarak görüp ona ayrı yorumlarsan bu olaylar devam eder. Önce hakkaniyetli olacağız.

Kendi öz eleştirimi yapıyorum, 'Ne gerek var İbo' diyorum ama misafir gelmiş bir kulübenin önünde de o kadar hareketler yapılır mı? Orada bize hak versinler. Fenerbahçe büyük camia. Fenerbahçe, Pendikspor’u yener tabii ki, Fenerbahçe zaten favoridir. Ama benim de verdiğim bir emek var. Emeğin heba edilmesini istemiyorum. Oyuncularım gayret gösteriyor. 1 hafta boyunca burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada bize de saygı duyulması gerekmiyor mu? Bazı medyadaki insanlar, bizi de ön plana atmaya çalışıyor. Arkadaşlar herkes kendine baksın. Ben öz eleştiri yapıyorsam siz de yapın. Bize yapılanları görerek doğru bir analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üzüntülüyüm, böyle bir olay olmasın. Bundan sonra olmasın. Bunun olmaması için herkes şapkasını oraya koyarsa, cezalar gelirse, cezalar ağır olursa, cezalar yaptırım içeriyorsa ve o cezalar uygulanıyorsa bu olaylar çok daha minimuma iner. Cezalar x bir takıma farklı, b bir takıma farklı olursa nasıl toparlayacağız. Benim Fenerbahçe camiasıyla ilgili bir şeyim yok ki. Ben gelmişim, Pendikspor’da kendimizi göstermeye çalışıyoruz. İnsanların çalıştığımızı görmesini istiyoruz. Fenerbahçe, Pendikspor maçında her zaman favori zaten ama biz orada aslanlar gibi mücadele ettik. Bu görülmedi, onu dediler, bunu dediler. Misafir gelmiş teknik adam, yedek kulübesine de o hareketler olmasaydı. Onu da konuşalım, onu da eleştirelim. Orada da yanlışa rağmen savunursan o zaman doğruyu nasıl bulacağız."

"AĞIR CEZALAR ÇIKMASI GEREKİYOR"

"Avrupa’da futbol ileriye gidiyor, biz geriye gidiyoruz, niye?" diye soran Üzülmez, "Hepimiz sorumluluk alalım, konuşalım, istişareler edelim. Bir şekilde sünger çekmek lazım. Olaylar devam ederse daha bu futbolu nasıl yukarıya taşıyacağız. Eleştiri olacaktır. Ben kendi içimde yapıyorum. Çünkü bazen olmaması gereken şeyler. Oradaki üzüntüm benim verdiğim emek, takımımın ortaya koyduğu direnç, karakter görülmedi. Görülmemesine istinaden böyle fevri bir açıklama yaptım. Bu olaylar her statta oluyor. Ankara’da, Trabzon’da oluyor yarın başka bir yerde olacak. Bu olayların olmaması için ağır cezalar çıkması gerekiyor. O cezaların da uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KİM OLURSA OLSUN CEZAYI VER"

Cezaların verilmesi ve aynı zamanda uygulanması gerektiğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, "Ortada bir ceza varsa, federasyonun cezayı sümen altına itmemesi gerekiyor. Cezayı İbrahim Üzülmez yaptıysa, İbrahim Üzülmez ceza alacak. Ben mesela hakeme itiraz ederken çizgiyi geçmişim, adrenalinin yüksek olduğu ortamda haberim yok. Bana kırmızı kart verdi. Ben geçen hafta İstanbulspor maçına çıkamadım. Bana cezayı veriyorsa kim olursa olsun cezayı ver o zaman. Orada kulüp, forma, isim ayırt etmeksizin o cezayı alması lazım. İnsanlar o da cezayı bilerek o adımı atmaması lazım. Federasyonun olayın üzerine gidip, cezaları yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Son olarak bazen anlaşılamamaktan dolayı üzüntüsünü dile getiren Üzülmez, "Bizim işimizle ön plana çıkmamız gerekiyor. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Futbolculuk dönemimizde hep çalışkan bir oyuncu imajı vardı, insanlar bizi o imajla bizi benimsediler. Teknik adam olarak da onu yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe maçında da o anlamda yanlış anlaşıldığım için üzüntülü olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah futbolu yukarıya taşımak için ben de İbrahim Üzülmez olarak elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.