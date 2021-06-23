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İşte Sergen Yalçın'ın alacağı maaş...

İşte Sergen Yalçın'ın alacağı maaş...

Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın bir araya geldiği görüşmenin detayları belli oldu.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber dün geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı.

HEDEFLERE ULAŞILIRSA 1 YIL İÇİN 45 MİLYON LİRA ALACAK

Yalçın, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon lira garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması durumunda 5 milyon lira prim alacak. Yalçın’ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi dahil edildi. Siyah beyazlıların tüm hedeflerine ulaşması halinde, Yalçın'ın 1 yıl için alacağı ücret 45 milyon lirayı bulacak.

Sergen Yalçın, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Ben hiçbir zaman parayı mesele yapmadım. Ancak siz ilk görüşmede 12 milyon lira teklif edince sinirlendim. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörüne hak ettiği parayı verir. Ne şartlarda çalışıp iki kupa kazandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Elimdeki kadro ile yetindim, ses çıkarmadım. Ama son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Beşiktaş sergen yalçın maaş beşiktaş
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