Atalanta 2 - 2 Juventus

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa koşan Juventus deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk takım henüz 2. dakikada Berat Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

24'te sahneye çıkan Zapata ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Bentancur ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Juventus'u 10 kişi bırakıren, 3 dakika sonra Zapata, Atalanta'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Maçın 65. dakikasında oyuna giren Cristiano Ronaldo, 78'de attığı golle Juventus'a 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu. Bu sonuçla Juventus puanını 50, Atalanta ise 25 yaptı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna 0 - 2 Lazio

Cagliari 1 - 0 Genoa

Frosinone 0 - 0 Milan

Fiorentina 0 - 1 Parma

Sampdoria 2 - 0 Chievo

