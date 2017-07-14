Keita yeniden Türkiye'de !

Galatasaray'ın eski yıldızı Abdul Kader Keita, Bölgesel Amatör lig takımlarından Eskişehir Kurtuluşspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça yoğun bir şekilde devam ederken, bir bomba haber de Bölgesel Amatör Lig'den geldi. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele eden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Abdul Kader Keita'yı renklerine kattı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve Salı günü imza için Türkiye'de olacağı ifade edildi.

2009-2010 sezonunda Lyon'dan Galatasray'a transfer olan Keita, 27 lig karşılaşmasında görev almış 5 de gol kaydetmişti.