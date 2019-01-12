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  4. 12 Ocak 2019 18:50

Leipzig 1 - 1 Galatasaray

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Leipzig'in golünü Yussuf Poulsen atarken, Galatasaray'ın sayısı Martin Linnes'ten geldi.

Leipzig 1 - 1 Galatasaray
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Galatasaray, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan madde kapsamında Alman ekibi Leipzig ile hazırlık maçı yaptı.

Maça etkili başlayan Leipzig oldu. 34'te Galatasaray savunmasında oluşan karambolde topa son dokunan Poulsen takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda toparlanan Galatasaray, Sinan Gümüş'ün şık pası sonrası sol kanattan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 70. dakikasında Bruma, Selçuk İnan'ın yaptığı faul sonrasında sakatlandı ve oyunu sedyeyle terk etti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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