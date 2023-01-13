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Lider, Hatay'ı bol golle geçti

Lider, Hatay'ı bol golle geçti
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğine devam etti.

Süper Lig’in 19. haftası ile devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Volkan Demirel’in ekibi Hatayspor, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın golleri Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'ten geldi.

İlk yarıyı Galatasaray önde bitirdi
Galatasaray maçın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golün ardından ataklarına devam eden sarı-kırmızılılar, 45+4. ve 45+6. dakikalarda Juan Mata'dan gelen gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Skoru Gomis belirledi
Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, skoru 4-0'a getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray üç puanın sahibi olmayı başardı.

Galatasaray 42 puana yükseldi
Süper Lig’de üst üste 8. maçını da kazanan Galatasaray, puanını 42’ye yükselterek liderliğine devam etti. Süper Lig’de 2 maç aradan sonra kaybeden Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Hatayspor ise haftayı BAY geçecek.

Etiketler Galatasaray Hatayspor lider hatay kayıp
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