Lionel Messi: 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum

Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaptığı açıklamayla 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayabileceğini söyledi.

Fransız devi Paris Saint Germain'den ayrılan ve kariyerinde yeni bir sayfa açarak MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı mağlup ederek Arjantin'le şampiyonluğa ulaşan Lionel Messi, gelecek turnuva için kararını verdi.

"2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum"

2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair bir soruyu yanıtlayan 35 yaşındaki yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım."