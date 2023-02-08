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Merih Demiral duyurdu: Ronaldo Türkiye için bir video çekecek

Merih Demiral duyurdu: Ronaldo Türkiye için bir video çekecek
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İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye için bir video çekeceğini duyurdu.

Fatih Altaylı’nın canlı yayınına katılan Merih Demiral, "Cristiano Ronaldo bana ’Elinden gelen her şeyi yapacağını’ söyledi. Türkiye için bir video çekecek" dedi.

"5 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

Merih Demiral: "Yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. İtalya'da herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Cristiano Ronaldo ile konuştum ve elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Dybala ve Bonucci'nin de formalarını satışa çıkardık. 5 milyon TL'ye ulaştı yardımlar."

 "TÜRKİYE İÇİN BİR VİDEO ATACAK"

Sözlerine devam eden Merih Demiral, Ronaldo'nun Türkiye için bir video çekeceğini ifade etti.

Etiketler ronaldo türkiye video
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