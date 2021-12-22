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Mesut Özil kariyerinde bir ilkin peşinde: Fatih Karagümrük'e de gol atarsa...

Mesut Özil kariyerinde bir ilkin peşinde: Fatih Karagümrük'e de gol atarsa...

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da birer gol kaydeden Mesut Özil, Fatih Karagümrük'e de gol atarsa kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol kaydetti.

Özil, bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçında da gol atarsa kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak.

Yıldız futbolcu bu sezon bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı.

Etiketler Mesut Özil fatih karagümrük
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