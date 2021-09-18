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Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkladı

Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkladı

Fenerbahçe formasını terleten Mesut Özil, 26 Eylül’deki Almanya seçimlerinde Jürgen Todenhöfer’in kurduğu Team Todenhöfer partisine oy vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin gurbetçi yıldızı Mesut Özil, 26 Eylül’de yapılacak Almanya federal seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. Özil, çok satan yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

Özil, ‘Almanya’nın en cesur politikacısı’ dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter’da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı. Üç yıl önce Rusya’daki Dünya Kupası’nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, “Artık onun arkasındayım” sözleriyle gösterdi.

Todenhöfer kısa bir süre sonra Mesut’in mesajına tepki verdi. Twitter’da Özil ile birlikte bir kitap planlayacaklarını yazdı. “Sürpriz olacak” dedi.

Etiketler Fenerbahçe Mesut Özil fenerbahçe almanya parti siyasi parti oy vereceği parti
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