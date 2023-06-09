A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak olan A Millî Takımımızın, aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımımızın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu. KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir