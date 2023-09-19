A Milli Takım için Löw + Mesut Özil formülü

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı 2 ismin yerine ise Mesut Özil ve Joachim Löw'ün getirileceği iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'la ilgili de bir iddia gündeme geldi.

NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre, haziran ayından bu yana Kuntz ve Altıntop'un görevlerine son verileceği söylentilerinin olduğu belirtildi. Alman teknik adamla yolların ayrılacağı ancak Hamit Altıntop'un geleceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken, "Futbol kariyerine mart ayında son veren Mesut Özil, Altıntop'un görevi için favori konumunda" iddiası ortaya atıldı.

Haber detayında teknik direktörlük için de Joachim Löw'ün adının geçtiği anımsatılarak "Löw ve Özil Türkiye ile Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na mı gidiyor? Bu kesinlikle heyecan verici olurdu" yorumu yapıldı.