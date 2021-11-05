A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 5, 2021