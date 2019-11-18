Andorra 0 - 2 Türkiye (EURO 2020 Elemeleri)

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaştı. İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen A Milli Takımımız, genç kadrosuyla maça çok hızlı başladı.

17'de savunma arkasına sarkan Enes Ünal attığı golle takımımızı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra yine Enes kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Enes Ünal, penaltıda da hata yapmadı ve attığı golle milli takımımızı devreye 2-0'lık üstünlükle götürdü.

İkinci yarıda oldukça rahat bir futbol sergileyen Ay-Yıldızlılarımız rakibine gol şansı vermedi ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Grubun diğer maçında Fransa da deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenince A Milli Takımımız, H Grubu'nu lider Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

