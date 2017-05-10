Fatih Terim'in yeni gözdesi: Atalay Babacan

Galatasaray altyapısından yetişen 16 yaşındaki Atalay Babacan, devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu.

Genç futbol Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda İtalya'yı yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz maçta attığı golle uluslararası basınının da ilgisini çekti.

Fatih Terim izledi

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan ve sol ayağını etkili kullanan Atalay, milli takımın geleceği açısından önemli bir yıldız adayı olarak lanse ediliyor.

İtalya ile oynanan son grup maçında etkili bir performans sergileyen Atalay'ı, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in de yakından takip ettiği ve zorlu karşılaşmada izlediği belirtildi.