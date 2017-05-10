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  5. 10 Mayıs 2017 22:16

Fatih Terim'in yeni gözdesi: Atalay Babacan

Performansıyla 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Galatasaraylı Atalay Babacan, Fatih Terim'in de dikkatini çekti.

Fatih Terim'in yeni gözdesi: Atalay Babacan
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Galatasaray altyapısından yetişen 16 yaşındaki Atalay Babacan, devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu.

Genç futbol Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda İtalya'yı yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz maçta attığı golle uluslararası basınının da ilgisini çekti. 

Fatih Terim izledi

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan ve sol ayağını etkili kullanan Atalay, milli takımın geleceği açısından önemli bir yıldız adayı olarak lanse ediliyor.

İtalya ile oynanan son grup maçında etkili bir performans sergileyen Atalay'ı, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in de yakından takip ettiği ve zorlu karşılaşmada izlediği belirtildi.

Yeni Şafak

milli takım , atalay babacan , fatih terim