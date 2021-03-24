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İki isim A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı.İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı.

Etiketler İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare İrfan Can Kahveci Nazım Sangare
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