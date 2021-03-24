İki isim A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı.İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı.