İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi
A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası elemelerinde dün akşam Konya'da ağırladığı İspanya Milli Takımı'na 6-0'lık tarihi bir farkla mağlup olarak büyük bir şok yaşatırken, İspanyol basınından skandal bir paylaşım geldi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk etti.
A Millilerimizin etkinlik gösteremediği maçta İspanya, Merino'nun hat-trick'i Pedri'nin 2 ve Ferran Torres'in 1 golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bu tarihi hezimet Türkiye'de şok etkisi yaratırken, mağlubiyetimiz Avrupa basınında da geniş yer buldu.
İspanya'nın köklü yayın organlarından Marca ise maçın ardından yaptığı skandal paylaşımla büyük tepki çekti.
Marca, maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Türk Bayrağı yerine Tunus bayrağını kullandı.
İşte Marca'nın o skandal paylaşımı:
