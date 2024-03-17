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Milli yıldız kadro dışı bırakıldı

Milli yıldız kadro dışı bırakıldı
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Sezon başında Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, kadro dışı bırakıldı.

Record'un haberine 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Roger Schmidt'i eleştirdiği için Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı. Habere göre Benfica'nın bugün karşılaşacağı Casa Pia maçından sonra milli futbolcuya ceza verilecek.

Hollanda basınında De Telegraaf'a açıklamalarda bulunan milli futbolcu, takımdaki rolünden memnun olmadığını söyledi.

Orkun Kökçü açıklamasında, "Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." dedi.

 

Etiketler milli yıldız yıldız futbolcu EURO 2024 Orkun Kökçü kadro dışı
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