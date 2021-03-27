Önce Hollanda şimdi de Norveç! Harikasınız çocuklar!

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Hollanda'ya 4 atan Ay-Yıldızlılar ikinci maçında da Norveç'i adeta ezip geçti ve grupta liderliğe yükseldi. Goller; Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'den geldi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 devirip tarihi bir galibiyete imza atan Ay-Yıldızlılar, İspanya'da da Norveç'i 3-0 yendi. Gol perdesini 4. dakikada Ozan Tufan açtı. 28. dakikada Çağlar Söyüncü skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Tufan, attığı muhteşem füzeyle maçın sonucunu da ilan etti: 3-0. Öte yandan Norveç'te Thorstvedt, 80. dakikada kırmızı kart gördü. Tarihi bir zafere daha imza atan Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 6 puanla grupta liderliğe yükseldi. Norveç'in 180 milyon Euro'luk yıldızı Haaland ise sadece Millilerin şovunu izledi.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Stat: La Rosaleda

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)

Norveç: Rune Jarstein (Dk. 46 Andre Hansen),Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson (Dk. 67 Jonas Svensson),Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö (Dk.67 Kristian Thorstdevt),Muhamed Elyounoussi (Dk. 67 Joshua King),Erling Haaland (Dk. 83 Morten Thorsby),Alexander Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak),Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal),Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı),Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin),Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 4 ve Dk. 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 48 Stian Gergersen, Dk. 67 Alexander Sörloth (Norveç),Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 80 Kristian Thorstdevt (Norveç)



ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.



50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.

56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.

59. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde ceza sahası dışından güzel bir vuruşla kaleci Andre Hansen'in solundan uzak köşeye topu gönderen Ozan Tufan, kendisinin ikinci A Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.

61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.

ADAY KADRDO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Caner Erkin (Fenerbahçe),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),Halil Akbunar (Göztepe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Cenk Tosun (Beşiktaş)