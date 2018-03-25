Selçuk İnan da kadrodan çıkarıldı !

Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

Ay-Yıldızlılar yeni döneme genç yıldızlarıyla, umutla başlıyor. Bir sonraki hedef Karadağ deplasmanı! 🇹🇷⚽✈ pic.twitter.com/M1wNBkhmO6 — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 23 Mart 2018

Abdülkadir kadrodan çıkarıldı