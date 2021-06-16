Şenol Güneş: Skor iyi değilse sorumlu benim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kaybedilen Galler maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Güneş, faturanın kendisine kesilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"BERABERLİĞİ BİLE YAKALAYAMADIK"

"Üzgünüz, bu turnuva önemliydi. Daha iyi oyun ve sonuçlarla çıkmalıydık. Kazanmayı düşünürken beraberliği bile yakalayamadık.

"ŞOKU ATLATAMADIK"

İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor.

"BU TURNUVA ÖNEMLİYDİ"

Bu turnuva önemliydi. Burada daha iyi bir oyunla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı. Tecrübe konusunda eksiğiz.

"SORUMLU BENİM"

Oyuncularımız genç. Bir sorumlu varsa benim. Kötü sonuçlardan dolayı sorumlu benim.

"OYUN GÖREMEDİK"

Sanki takımın üzerinde bir ağırlık var. Ne İtalya maçında ne de Galler maçında bir oyun göremedik."