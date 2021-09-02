Taraftarın istifaya çağırdı Şenol Güneş'in tazminatı açıklandı

A Milli Takım'ın Karadağ ile berabere kalmasının ardından istifa seslerinin yükseldiği Şenol Güneş'in ne kadar tazminat alacağını İbrahim Seten açıkladı. Kaynak: İstifa çağrılarının ardından Şenol Güneş'in tazminatı açıklandı

Dünya kupası elemelerinde Türkiye'nin 90+6'da yediği golle Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'i taraftarların istifaya davet etmesi gündem yarattı.

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Beşiktaş Park'taki taraftarlar Şenol Güneş için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında 'istifa' sorusuna "İstifa ile ilgili seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." demişti

TAZMİNATI AÇIKLANDI

İstifa tartışmaları devam ederken gazeteci İbrahim Seten, Şenol Güneş'in görevine son verilmesi durumunda alacağı tazminatı açıkladı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu hem Şenol Güneş'i eleştiren Seten, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İş “Güneş gider, dertler biter”den çıkıyor, artık: 1- Euro 2021’den beri far yemiş tavşan gibi duran, 2- Güneş’in etkisiz yönetimini sineye çeken, 3- O zayıf ekibe takviye yapmayan, 4- Her dediğine “olur” diyen TFF de tehlikede.. Bu arada Güneş’in tazminatı 30 milyon TL.."