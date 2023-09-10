TFF Başkanı'ndan Kuntz açıklaması! Tamam mı, devam mı ?

A Millilerin 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ermenistan maçı sonrasında hedef tahtasına oturtulan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a, TFF Başkanı Büyükekşi sahip çıktı ve "Kuntz'la devam edeceğiz" dedi.

Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Ermenistan karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini ancak o maçın artık geride kaldığını belirterek, "Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan maçında da Stefan Kuntz takımın başında olacak mı?" sorusunu ise "Evet, Hırvatistan maçı, Letonya maçı, inşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." şeklinde yanıtladı.