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Türkiye - Letonya maçının stadı değişti

Türkiye - Letonya maçının stadı değişti
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç, Adana'dan Konya'ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.

Öte yandan, karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacak.

Etiketler stad türkiye letonya
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