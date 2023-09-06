  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:

İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Kuzey Tunçelli, altın madalya kazandı.

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte milli sporcu Kuzey Tunçelli mücadele etti.

Kuzey, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.

Etiketler Milli yüzücü Kuzey Tunçelli genç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ''görmeden ölmeyin'' listesi yayınlandı
İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
İstanbul'da yağış sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Cem Küçük'ten Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerine itiraz
Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek
Yabancı uyruklu göçmenden küstah sözler: ''Türk duvarını yıkacağız''
İşte Dolar, Euro ve altının OVP'ye ilk tepkisi
Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!
Hakkari'de toplu tecavüz şoku! Kız çocuğu intihar etti
Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı