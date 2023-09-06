Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu oldu
İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Milli sporcumuz Kuzey Tunçelli, altın madalya kazandı.
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte milli sporcu Kuzey Tunçelli mücadele etti.
Kuzey, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Milli sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol