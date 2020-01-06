Mourinho, Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve hayal kırıklığı yaratan, şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'da oynayan Andre Ayew'le Tottenham menajeri Mourinho'nun yakından ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre, hücum yollarında yaşanılan sakatlıklardan dolayı sıkıntı çeken Tottenham'da Jose Mourinho alternatif olarak Andre Ayew'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.

