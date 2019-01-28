Mustafa Denizli: Bu fark mutlaka kapanacak

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “3 gün evvel kupa maçının bugün olumsuzluğunu yaşadık. İlk yarıda kendi çizgimizin altında olduk. İkinci yarıda dönüş aradık fakat başaramadık. Son derece pozitif futbol oynayan kaliteli bir takımla mücadele ettik. Ligin ilk yarısında da kaybettiğimiz maçlar oldu. Bunlar bizi koyduğunuz hedeflerin arkasına düşürmez. Bu fark mutlaka kapanacak. Maçın ilk yarısında tahminlerimizin gerisinde pas hatası yaptık. İkinci yarında bunu değiştirmeye çalışan bir takım vardı. 3 oyuncunun kadroda olmaması bir handikaptı. Telafi edilmeyecek kayıplar değil. Mutlaka telafi edeceğiz ve düşündüğümüz sonuçları alacağız” diye konuştu.

