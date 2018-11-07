Ndiaye, Mariano ve Sinan Gümüş Schalke 04 maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.

Schalke mağlubiyetiyle ilgili konuşan Badou Ndiaye, "Almanya'ya galibiyet için gelmiştik. Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.

Üzgün olduklarını belirten Badou Ndiaye, "Çok üzücü, çok sinir bozucu bir durum. Dediğim gibi Schalke, bizden iyi takım değil. Kazanmak için geldik ama puansız dönüyoruz, üzgünüz." diye konuştu.

MARIANO: ŞANSIMIZI SON MAÇA TAŞIMALIYIZ

Brezilyalı futbolcu Mariano, "Şampiyonlar Ligi zor bir seviye. Zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken yememiz bizi etkiledi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mariano, "Artık bu maçı kenara bırakmalıyız. Lokomotiv Moskova ve Porto maçlarına odaklanmalıyız. Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı yenmeliyiz ve şansımızı son maça taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'yı yenmeleri halinde son maçta her şeyin olabileceğinin altını çizen Mariano, "Son maçı Porto ile içeride oynayacağız ve durumumuza bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

SİNAN GÜMÜŞ: FORVET OLARAK DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ

Maçın başındaki golün kendilerini etkilediğini belirten Sinan Gümüş, "Büyük umutlarla geldik buraya, kesinlikle puan almak istedik. Maalesef olmadı. Oyuna şanssız başladık ve başlarda hemen golü yedik. Birkaç pozisyona girdik ve değerlendiremedik" dedi.

Gruptan çıkma yolunda darbe aldıklarını vurgulayan forvet, "Şu anda çok zor bir duruma düştük. 2 maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Önümüze bakacağız, şimdi Kayseri maçı var, sonra milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.

Mücadele ettiklerini de söyleyen Sinan Gümüş, "İyi pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Biz forvetler ve ofansif oyuncular olarak daha iyi çalışmalıyız ve gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz. 90 dakika mücadele etmeye çalışıyoruz ve bugün de mücadele ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

