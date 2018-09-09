Onyekuru: Eşleşmeyi görünce...

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, ülkesinin Şeyşeller maçı öncesinde Türkiye’deki günlerine dair konuştu: Nijerya ile galibiyet çıkışını yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumu sadece benim için değil, aynı zamanda ülkemi gururlandırmak için sürdürmeye çalışacağım. Bu takımın çok fazla gol atması gerekiyor. Kadromuzda çok yetenekli oyuncular var. Umarım güzel günler bizi bekliyordur.

ŞİMDİ G.SARAY’DAYIM

Anderlecht forması giyerken tecrübesizdim. PSG, Bayern gibi takımlarla karşılaştım. Şimdi G.Saray’dayım. Çok tecrübeli bir takımın içindeyim. Çektiğimiz kura adil. Lokomotiv Moskova’da Idowu, Porto’dan Awaziem arkadaşım. Sadece kura için değil onlarla karşılaşacağım için de heyecanlıyım. İyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Sarı-Kırmızılı forma ile 4 maça çıkan kiralık Onyekuru, 2 gol atma başarısı gösterdi. Rodrigues’in yokluğunda solda oynayan Onyekuru’yu, Fatih Terim gol yeteneği yüksek olduğu için zaman zaman forvet bölgesinde düşünüyor.