ÖZET | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında bende varım diyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 skorla geçti. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golu 45. dakikada Adem Büyük penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Walter’ın araya girdiği top Gökhan Töre’de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sert vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.

9. dakikada Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bifouma, rakibinden sıyrılıp pasını Robin Yalçın’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı gitti..

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru son çizgiye inerek ceza sahası içindeki Emre Akbaba’ya çevirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.

43. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girer girmez yerde kaldı. Bu futbolcu, Robin Yalçın’ın müdahalesi sonrası yerde kalınca Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Adem Büyük geldi. Bu futbolcu topu kalecinin sağından yerden filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

56. dakikada Onyekuru’nun pasında Feghouli bekletmeden pasını Adem’e aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Ömer’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Donk'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Adem Büyük tamamlamak istedi nacak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

68. dakikada Robin Yalçın’ın pasında son çizgiye inen Bifouma, müsait pozisyondaki Umut Bulut’u gördü. Bu futbolcunun şutunda Marcao son anda araya girerek kornere gönderdi.

77. dakikada gelişen Malatyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Karim Hafez yerden gönderdi. Bifouma’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Bifouma’nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ömer Bayram ters bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere çıktı.

84. dakikada Muslera’nın uzun yasında topla buluşan Emre Akbaba, savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada topla buluşan Onyekuru’nun şutunda top az farkla dışarı gitti.

87. dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla hareketlenen Onyekuru, ceza sahası önündeki Falcao’ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 Acquah, Dk. 20 Gökhan Töre, Dk. 43 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Feghouli (Galatasaray)