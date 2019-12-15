ÖZET | Sivasspor 3-1 Fenerbahçe maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Maça iki takım da hızlı hücümlarla başladı. Sivasspor aradığı golü 32. dakikada Fernando'nun ayağından buldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Sivasspor 59. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Sivasspor'un diğer sayısını 90+7'de Ziya'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını 85. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Sivasspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada kaldı. Sivasspor Fenerbahçe maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando’nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.

32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.

59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.

85. dakikada Ozan’ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan’da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: 4 Eyül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert (Cofie dk. 90), Ziya , Fernando (Erdoğan dk. 74), Emre (Kone dk. 90), Yatabare

Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre (Ferdi dk. 63), Ozan , Rodrigues, Kruse (Deniz dk. 71), Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)

Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)

