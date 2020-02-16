ÖZET | Trabzonspor - Sivasspor: 2-1 maç sonucu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Trabzonspor Norveçli yıldızı Alexander Sörloth ile Sivasspor'u devirdi. Sörloth attığı gol ve Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attırdığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Trabzonspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Sörloth'dan ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan(K.K.) geldi. Sivasspor'un tek sayısı 90+3'de Yatabare'den geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor bir maç eksikle puanını 44'e çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0 dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0 TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira , Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa , Guilherme , Ndiaye , Nwakaeme (Abdulkadir Parmak dk. 34 ), Sörloth

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Demir Grup Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x (Yasin Öztekin dk. 33 x), Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Mert Hakan Yandaş , Fernando , Ziya Erdal , Yatabare

Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Claudemir

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Marcelo (Sivasspor)

