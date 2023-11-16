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PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ceza

PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ceza
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PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, Ali Koç'a yaptığı açıklamalardan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000 TL para cezası verdi.

PFDK, Trabzonspor'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin TL, Başkan Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 410 bin TL ceza verdi.

Etiketler pdfk ali koç ertuğrul doğan ceza
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