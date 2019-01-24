PFDK'dan karar: Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

