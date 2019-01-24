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  4. 24 Ocak 2019 16:07

PFDK'dan karar: Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup

PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

PFDK'dan karar: Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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