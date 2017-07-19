PSG'den Alexis Sanchez hamlesi

Barcelona'lı yıldız Neymar için 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi düşünen Fransız ekibi Paris Saint Germain'in bir bomba daha patlatmaya hazır olduğu ve Alexis Sanchez'i de kadroya katmak istediği belirtildi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2.tur maçında son 5 dakikada 3 gol birden yiyen ve 6-1'lik şok skorla Barcelona'ya elenen Paris Saint Germain, yıldız transferlerle kupayı kaldıracak bir kadro oluşturmak istiyor.

Paris ekibinin Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu, Brezilyalı yıldıza da yıllık 30 milyon euro verileceği haberleri şimdiden tüm spor basınının manşetlerinde yer alırken, Fransız ekibinin şimdi de Arsenal'in Şilili oyuncusu Alexis Sanchez'e kanca attığı belirtildi.

70 milyon euro

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini açıklayan Alexis Sanchez adeta Arsenal'den ayrılmak istediğini belirtmişti ancak Wenger onu bırakmıyor. 2014'te 42 milyon euroya Barcelona'dan Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki oyuncu için PSG'nin 70 milyon euro civarı bir ücret ödemesi bekleniyor.

Arsenal'le olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon 51 maça çıktı, 30 gol 19 asistlik performans sergiledi.