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Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı

Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig'e konuk olacağı maç için Almanya'ya giden Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Almanya'ya gitti.

La Liga ekibini taşıyan uçak, Leipzig Havalimanı'nındaki grev nedeniyle Erfurt şehrindeki havaliminanına indi. Madrid kafilesi, maçın oynacağı şehre otobüsle giderken trafik kazası yaşandı.

ARDA GÜLER DE MAÇ KADROSUNDA

Arda Güler'in de yer aldığı Madrid'in takım otobüsü, bir otomobille çarpıştı. Araç sürücüsünün şerit değiştirirken hata yaptığı ve otobüse çarptığı öğrenildi.

Kazanın maddi zararla atlatıldığı ve Madrid otobüsünün kısa bir duraklamanın ardından yoluna devam ettiği belirtildi.

Real Madrid'in Leipzig maçı kadrosunda şu isimler ye alıyor:

Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mendy, Carrillo, Jacobo, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.

Etiketler Real Madrid takım otobüs
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