Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetiminde yer alacak mı?

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’de yönetim kurulu ve sportif direktörlük görevlerinde yer alıp almayacağı konusunda çıkan haberlere yanıt verdi.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurullarıyla ilgili birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu noktada da yönetim kurulu ve sportif direktörlük görevleriyle adı anılan Rıdvan Dilmen, iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi, kişisel sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

“Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağım haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum! Benim ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece Fenerbahçe’min yanında olduğu bilinmektedir.

“Sevgilerimle.”