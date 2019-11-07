Babel'in paylaşımına Pascal Nouma'dan olay gönderme

Beşiktaş’ın Liverpool’a 8-0’lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, siyah- beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Saha dışındaki hareketleriyle tepki çeken Babel, Real Madrid karşısında sahada da hiçbir varlık gösteremedi ve bu kez de Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi. Farklı yenilginin ardından 33 yaşındaki futbolcuya büyük tepki vardı.

PASCAL'DAN BABEL'E AĞIR GÖNDERME

Beşiktaş'ın eski Fransız yıldızı Pascal Nouma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Babel'e gönderme yaptı. "Günaydın pamuk şeker bugün bişey yazmış mı?" ifadelerini kullanan Pascal'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.