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  5. 07 Kasım 2019 14:59

Babel'in paylaşımına Pascal Nouma'dan olay gönderme

Galatasaraylı Babel, sabah sosyal medyada bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool maçını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu 2007'deki o karşılaşmada iki gol kaydetmişti. Ancak gece sarı-kırmızılı takımın tarihi mağlubiyetinin ardından...

Babel'in paylaşımına Pascal Nouma'dan olay gönderme
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Beşiktaş’ın Liverpool’a 8-0’lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri kaydeden tecrübeli oyuncu, o günün yıl dönümünü hatırlatarak, siyah- beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Saha dışındaki hareketleriyle tepki çeken Babel, Real Madrid karşısında sahada da hiçbir varlık gösteremedi ve bu kez de Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi. Farklı yenilginin ardından 33 yaşındaki futbolcuya büyük tepki vardı.

PASCAL'DAN BABEL'E AĞIR GÖNDERME

Beşiktaş'ın eski Fransız yıldızı Pascal Nouma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Babel'e gönderme yaptı. "Günaydın pamuk şeker bugün bişey yazmış mı?" ifadelerini kullanan Pascal'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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