Fatih Terim: Allah kimseye vermesin

Terim’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Galatasaray’la tekrar yola çıktığımızda hedefiniz ne diye sormuşlardı. Ben de, ‘İnsanların o hayalleri görmesi gerek’ demiştim. Şu anda dünya büyüklüğünde hayalim var. Neden olmasın? Benden yansıyanları taraftarımız efekt yapıyor. Cezalıyız, çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Buna rağmen neden olmasın? UEFA Şampiyonluğu zamanında ‘şampiyon olabiliriz’ demiştim. O dönem tepkiler almıştım.

“Kolay bir grup değil”

Kolay değil, dengeli bir grup. Tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Ekonomi ve oyuncu profili ciddiye alınması gereken bir grup. Bu grupta 1. ya da 4. olabiliriz. Dengeli bir grup. Her maçın da zorluk derecesi çok farklı. Biz 21 kişilik bir kadroyla bu gruptan çıkmayı deneyeceğiz. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz.

Emre’nin yarın oynamasını bekliyoruz. Son maçta koştuğu mesafe 12.3 km. Takım olarak da Şampiyonlar Ligi seviyesine ulaşıyoruz. Emre yarın oynayacak.

‘Frekansımız uyuşursa güzel bir gece olur’

Lokomotiv Moskova geçen sezon Rusya Ligi’ni şampiyon bitiren ciddi ve önemli bir rakip. Özellikle Fernandes takımın maestrosu. Eder de çok önemli bir oyuncu. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynayacak. Şampiyonlar Ligi’nde oyun her saniye her şeye açıktır. Onun için Allah nasip ederse büyük seyircimizle futbolcularımızın frekansımız uyuşursa güzel bir gece olur.

Oyuncularımız kimi performansı kimi tecrübesiyle buradalar. Sahada layık olmakta onlara ait. Ozan Kabak yarın neden oynamasın? Yunus ve Ozan özelinde bekleyip görelim. Gruptan çıkmak için öngördüğüm bir rakam yok. Öyle bir transfer dönemi yaşadık ki Allah kimseye vermesin. Yeni yeni kendimize geliyoruz.

“Nagatomo, Japonya’yı da güzel temsil ediyor”

Galatasaray başka bir marka. Benim bütün isteğim bu ligde varlığımızı sürdürmeye devam etmeli ve her sezon üzerine koymalıyız. Nagatomo ara transfer döneminde bizimle ve Galatasaray’la tanıştı. Nagatomo dünyadaki her teknik adamın çalışmak isteyeceği bir oyuncu. Büyük bir karakter. Ben kendimi şanlı hissediyorum böyle bir oyuncuyla çalıştığım için. Nagatomo, Japonya’yı da güzel temsil ediyor. Onun için ne kadar güzel söz söylesem de az. Bunu her futbolcu için de söylemek isterim. Nagatomo antrenmanlara erken gelir, geç gider. Hepimizin saygı duyduğu bir oyuncu. Japonya’ya daha sempatik bakıyoruz. Japonya’dan 2 oyuncumuzu da alabiliriz. Yuri Semin’le 2002 -2003 sezonunda karşılaştık. Yuri Semin saygı duyduğum taktir ettiğim bir hoca. Hem kendisine hem de takımına saygı duyuyorum.

MUSLERA: EVİMİZE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUM

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Muslera, daha önce teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde başarılı neticeler elde ettiklerini belirterek, “Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Hocamızın bize verdiği enerji ve güven otomatikman başarıyı getiriyor. Şu anda da öyle bir hava içindeyiz. Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi’ne döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla beraber yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız ve ekibiyle Şampiyonlar Ligi’nde çok başarılı olmak istiyoruz.” diye konuştu. Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirerek, “Grup maçlarının olduğu turnuvalarda her zaman için ilk hedef gruplardan çıkmak olur. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra her maç ayrı değerlendirilir.” ifadelerini kullandı.