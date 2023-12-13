UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Cimbom bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ankersen’in şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

14. dakikada Angelino’nun sol kanattan arka direğe ortasında Tete kafayı vurdu, kale önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

42. dakikada ara pasta topla buluşan Sacha Boey’un ortasında arka direkte Icardi, Zaha’ya indirdi. Zaha’nın vuruşunda top savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

58. dakikada hızlı gelişen Kopenhag atağında Gonçalves, ceza sahası içine koşu yapan Achouri’nin önüne pasını aktardı. Achouri de bekletmeden kale önündeki Lerager’e pasını verirken, Lerager tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, kale önündeki Bakambu’ya verdiği pasta Claesson müdahalede bulunarak topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile yaptığı verkaçta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı gitti.

75. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu’nun plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

82. dakikada Sergio Oliveira’nın ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada kendi sahasından çıkmaya çalışan Galatasaray’da topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’na faul yapan Lukas Lerager, hakem Daniele Orsato tarafından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Hakim Ziyech, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Grabara topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Icardi’nin sert şutunu kaleci Grabara çeldi. Boşta kalan topu kontrol eden Bakambu’nun ortasında Oliveira dokundu, yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.