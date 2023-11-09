Galatasaray son 10 dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih’e konuk oldu. Allianz Arena’da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı.
Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray’ın 90+3. dakikada Cedric Bakambu ile bulduğu gol maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 12’ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. 4 puanda kalan Galatasaray ise 3. sıraya geriledi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Harry Kane’nin ceza yayı sol tarafından vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Harry Kane’nin ara pasında ceza sahası içinde topu alan Leroy Sane’nin kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
22. dakikada Lorey Sane’nin ceza yayı sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
30. dakikada Lorey Sane’nin ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera meşin yuvarlağı çıkardı.
43. dakikada Hakim Ziyech'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Manuel Neuer'den döndü.
53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1
86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
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