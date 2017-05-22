İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri



ads by AdMaticSpor Toto Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımların belli olmasının ardından rakipler de merak edilmeye başlandı. Ligin şampiyonu doğrudan katılacak olurken, ligin ikincisi ise üçüncü ön eleme turundan girecek. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i hangi zorlu takımlar bekliyor?

Beşiktaş'ın şampiyonluğu durumunda Başakşehir üçüncü ön eleme turunda seribaşı olamayacak.

Başakşehir'in ön elemeye girmesi durumunda rakipleri arasında Dinamo Kiev, Ajax (MANU'yu yenip Avrupa Ligi'ni kazanamazsa), CSKA Moskova ve Club Brugge var. Olası rakipler arasına Steaua Bükreş veya Çek Ligi ikincisi (Slavia Prag veya Vitoria Plzen) girecek.

KAÇINCI TORBADA OLACAKLAR?

Beşiktaş ve Başakşehir büyük sürprizler yaşanmazsa 4. torbada olacak. Bu torbada Feyenoord, Leipzig, Celtic, Salzburg, Kopenhag bulunuyor. Üçüncü torbada muhtemel takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa Manchester United, Sevilla, Napoli, Tottenham, Basel ve Anderlecht...

1. VE 2. TORBADAKİ TAKIMLAR



1.TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova, Shakhtar Donetsk

2.TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester City, Porto.