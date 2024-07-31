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Nihat Kahveci'den olay iddia: ''Belki de son maçıydı''

Nihat Kahveci'den olay iddia: ''Belki de son maçıydı''
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Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Lugano karşılaşmasını değerlendirdi. Rade Krunic'in performansını eleştiren Kahveci, ''Artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez'' dedi.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalar yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin turu iyi oynayarak geçmediğini belirtti.

Ünlü yorumcu, "İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim" ifadelerini kullanırken iki maçın da en iyi oyuncusunun net bir şekilde Edin Dzeko olduğunu söyledi.

'İLK GOLDE YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Maçın en kritik anının 25. dakikada Livakovic'in çıkardığı pozisyon olduğunu belirten Kahveci, "Golü yeseydi skor 2-0 olacaktı. Yediği ilk golde yapacak hiçbir şey yok. Kaleciye bir şey denemez" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ DEFANS YAPILMASI LAZIM'

Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 3 puan veren Nihat Kahveci, bu futbolun Lille'i elemeye yetmeyeceğini öne sürdü.

Lille'in Fenerbahçe'den daha hazır durumda olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.

'VALİZİNİ TOPLAYIP GİTSE...'

Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez" dedi.

Kunic'in belki de Fenerbahçe'deki son maçını oynadığını aktaran Kahveci, "Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Değişiklikle Mourinho da gerekeni yaptı. Kötü oynayan oyuncu ıslıklanır, iyi oynayan alkışlanır. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti" sözlerini sarf etti.

Etiketler Fenerbahçe nihat kahveci Fenerbahçe Krunic
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